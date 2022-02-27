В Приморье бывший сторож украл пса со стройки, чтобы тот охранял его дом и жену

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Партизанске полицейским поступило заявление о пропаже пса. Ущерб оценили в больше чем 4 тысячи рублей - сотрудники правопорядка начали поиски. Украдена собака была со стройки. Хозяин участка рассказал, что привязан был тросом, сообщили накануне, 26 февраля, в пресс-службе УМВД Приморья.

Похитителя удалось быстро отыскать. Поняв, что пес не подпустил бы к себе незнакомца, вскоре полицейские установили вора. Им оказался 21-летний бывший сторож стройки, ранее он уже был судим. В отделе полиции он сознался. Пса он украл, чтобы тот охранял дом, где фигурант живет с женой и сыном. Собака не сопротивлялась: вор просто зашел на участок и отвязал пса, позвав с собой.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества), - указали в пресс-службе.

Максимальным наказанием может стать лишение свободы может стать штраф в 80 тысяч рублей или 2 года тюрьмы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.