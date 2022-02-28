Уклоняющийся от налогов предприниматель в Приморье «откупился» от уголовного преследования

Фигуранту назначен крупный штраф - это позволило уйти от уголовного преследования
Фото: Иван МАКЕЕВ
Полицейские в Приморье выявили уклонение от налогов. Объектом внимания стал директор крупного предприятия, которое продает спецтехнику на территории России. Начальник уклонялся от налогов - их общая сумма достигла почти 285 миллионов, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.
Как стало известно «КП-Владивосток», в декларацию по НДС и налогу на прибыли за 2016-2017 виновник внес ложные сведения - речь об операциях с аффилированными организациями [компания, которая зависит от более крупного предприятия]. Детали схемы не раскрываются, однако герою истории удалось сохранить крупную сумму, которая должна была стать налоговым платежом.
- Руководитель организации возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в размере более 400 миллионов рублей с учетом пени и штрафов, в связи с чем был освобожден от уголовного преследования, - добавила Ирина Сырова, глава пресс-службы регионального управления.
Дело возбудили по статье за уклонение от налогов в крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ), ответственность (кроме крупного штрафа) фигуранту не грозит.
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