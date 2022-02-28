Эпидемиологические качели: новые данные по коронавирусу в Приморье опубликовали власти

Привито больше миллиона человек в Приморье, однако темп вакцинации сильно снизился Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье замечен небольшой спад ежедневной заболеваемости коронавирусом. Он сохраняется вторые сутки. За минувший день зафиксировали еще 1 482 случая заражения COVID-19, всего за время пандемии их число достигло 150 919. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели за минувшие сутки еще 1 774 человека, всего - 124 311 жителей. Еще трое скончались. Число умерших от коронавируса достигло 1 814 человек.

Привито как минимум первым компонентом вакцины уже 1 011 174 человек (всего 74 приморца поставили укол вчера, 27 февраля). Массовая кампания по вакцинации продолжается.

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