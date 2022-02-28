В школах Владивостока эвакуируют детей из-за сообщений о минировании

Количество заминированных школ пока неизвестно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 28 февраля, в школы Владивостока поступили сообщения о минировании школ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Как поделились в мэрии, сообщения пришли на электронные почты городских школ. Руководители учебных заведений действуют по инструкции и всех эвакуируют.

- Количество школ пока неизвестно, идет сбор информации.

Обновление 10:18:

В школах №1, 67, 2, 57, 61, 77, 50, 5, 64, 83 отменили занятия.

Обновление 10:27:

В школе №80 занятия также проводиться не будут.

Обновление 11:03:

Сообщения о минировании школ поступили в еще несколько школ: №1, 38, 46, 83

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