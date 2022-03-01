Хотел вернуть возлюбленную с помощью гранаты. Житель Приморья пошел на свидание с оружием

Житель Приморья хотел вернуть возлюбленную с помощью гранаты и пистолета Фото: Иван ВИСЛОВ

Неординарную попытку возобновить отношения с бывшей возлюбленной предпринял житель Дальнереченского района Приморья. Мужчина не придумал ничего лучше, чем заставить женщину «полюбить себя снова» с помощью гранаты и пистолета.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что с заявлением об угрозах убийством в полицию обратилась жительница одного из приморских сел. Женщина в слезах рассказала, что устала терпеть нападки неадекватного мужчины, с которым ранее она встречалась.

По словам 39-летней пострадавшей, после расставания он начал настойчиво просить ее вернуться, а когда получил отказ, то перешел к радикальным мерам. Сначала мужчина приехал к ней с пистолетом и угрожал убийством, требуя возобновить отношения. Когда женщина его, мягко говоря, послала, неадекват не успокоился. Он снова появился на пороге ее дома, но уже с гранатой в руках. Разгневанный бывший любовник заявил, что убьет их обоих, если она не вернется к нему.

Однако женщина проявила решительность и снова ему отказала. Тогда он обещал вернуться и отомстить, после чего сел за руль своего авто Toyota Carina и уехал. В шоке от произошедшего сельчанка решила обратиться за помощью к полицейским. Она описала ситуацию и сообщила номер машины вооруженного хулигана, которого вскоре задержали. Мужчину доставили в отделение для разбирательства, где по факту угроз убийством завели уголовное дело. Теперь за содеянное ему грозит штраф и до двух лет лишения свободы.

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