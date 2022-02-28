Маленький гигант родился во Владивостоке

Мама малыша приехала во Владивосток из Артема. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке в стенах родильного дома №3 на свет появился настоящий богатырь. Вес новорожденного мальчика превышает 5 килограммов. Мама ребенка – 26 летняя жительница Артема приехала на роды в приморскую столицу. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Как поделилась главный врач роддома №3 Светлана Сагайдачная, малыш родился 22 февраля в 14:15. Маме пришлось делать «кесарево сечение» из-за анатомических особенностей ребенка. Еще во время беременности женщине говорили, что у нее будет маленький гигант.

Вес новорожденного составил 5 200 граммов, а рост – 60 сантиметров. Младенец – рекордсмен среди детей, которые появились на свет в родильном доме №3.

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