Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток28 февраля 2022 2:46

Маленький гигант родился во Владивостоке

Вес новорожденного мальчика составил больше 5 килограммов
Анастасия АЛЯМКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мама малыша приехала во Владивосток из Артема.

Мама малыша приехала во Владивосток из Артема.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке в стенах родильного дома №3 на свет появился настоящий богатырь. Вес новорожденного мальчика превышает 5 килограммов. Мама ребенка – 26 летняя жительница Артема приехала на роды в приморскую столицу. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Как поделилась главный врач роддома №3 Светлана Сагайдачная, малыш родился 22 февраля в 14:15. Маме пришлось делать «кесарево сечение» из-за анатомических особенностей ребенка. Еще во время беременности женщине говорили, что у нее будет маленький гигант.

Вес новорожденного составил 5 200 граммов, а рост – 60 сантиметров. Младенец – рекордсмен среди детей, которые появились на свет в родильном доме №3.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.