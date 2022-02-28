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28 февраля 2022 3:50

«Настоящий орел!»: Вооруженный водитель напал на работника парковки популярного торгового центра во Владивостоке

Агрессивного мужчину с пистолетом, устроившего конфликт на парковке ТЦ в пригороде, разыскивает полиция Владивостока
Марк КАПУСТИН
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Неадекватный водитель избил работника парковки ТЦ в пригороде Владивостока

Неадекватный водитель избил работника парковки ТЦ в пригороде Владивостока

Фото: Евгения ГУСЕВА

Обычный рабочий день на парковке в торговом центре на Полетаева во Владивостоке закончился избиением сотрудника стоянки и вызовом полиции. Поводом послужило нападение агрессивного водителя, устроившего разборки из-за места для своей машины.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что инцидент произошел на парковке торгового центра в пригороде, куда за покупками приехал мужчина на своей Toyota Aqua. Чтобы разгрузить парковочные места работник стоянки ТЦ предложил ему переставить машину, так как она мешала проезду.

Это вывело водителя из себя. Во время возникшей словесной перепалки мужчина вышел из салона авто и набросился с кулаками на парковщика. Бородатый хулиган избил оппонента, а затем выхватил пистолет и стал им угрожать.

После случившегося водитель уехал с места происшествия, а администратор парковки вызвал полицию. Он сообщил о нападении и указал номер авто злоумышленника. По его словам, мужчине на вид 40-45 лет и на нем была футболка с изображением орла.

Стражи порядка начали поиск неадекватного водителя. По факту телесных повреждений и угроз оружием проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства конфликта на стоянке торгового центра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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