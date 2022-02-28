Мэрия дальневосточной столицы огласила новый строгий запрет

Выход на лед станет административным нарушением с 1 марта. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

В Приморье повышается температура воздуха, а значит, ледовый покров в акваториях Владивостока истончается. В минувшие выходные органы местного самоуправления провели профилактическую работу среди населения. Жителям напомнили об опасности выхода на лед и раздали памятки.

В первый день весны начнет действовать запрет на выход на лед, который прописан в постановлении администрации Владивостока от 28.12.2021 №4453. Так что с 1 марта прогулки по льду будут считаться административным нарушением и наказываться штрафом.

Жителей и гостей Приморской столицы настоятельно просят не испытывать судьбу, беречь себя и своих близких. В случае ЧП следует звонить 101, 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока по телефону 2222-333.

Напоминаем, что заезжать на лед на любом виде транспорта тоже запрещено (часть 1 статьи 3.12 краевого закона №44 об административных нарушениях).

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