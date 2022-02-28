Ряд товаров не дошел: крупнейшая приморская сеть аптек повысила стоимость лекарств

Директор холдинга надеется, что это временная ситуация.
Фото: Милана СОКОЛ
Директор крупнейшей сети аптек в Приморье Александр Монастырев заявил о повышении цен на лекарства в своих точках. Поставщики, сообщил руководитель холдинга, приостановили отгрузки ряда товаров и повысили стоимость.
Как стало известно «КП-Владивосток», проблема возникла 24-26 февраля. Специально, подчеркнул Монастырев, цены не завышали, и компания этого не планирует. Он добавил: деятельность компании открыта и прозрачна.
- Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) находятся под контролем и регуляцией государства. То есть цены на эти товары поднять самостоятельно не может никто.<...> Импортные лекарства закупаются дистрибьюторами за доллары и евро, и на их стоимость влияет любое изменение курса. Данная тенденция наблюдается и сейчас.
В сообщении директор холдинга выразил надежду, что повышение цен - временное явление.
Министр промышленности и торговли приморского края Сергей Калитин прокомментировал ситуацию.
- На сегодняшний день подобных заявлений от других сетей аптек не поступало. По случаю завышения цен в «Монастырев.рф» проводится проверка.
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