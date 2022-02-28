Безоперационный метод лечения опухоли груди внедрили в ДВФУ во Владивостоке

Процедура проходит без сложной хирургической операции Фото: Олег УКЛАДОВ

Приморским женщинам предложили альтернативное лечение опухоли груди. В медицинском центре Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ) внедрили безоперационный метод – вакуумную аспирационную резекцию (ВАР), сообщили в пресс-службе вуза.

ВАР - это единственный современный метод, позволяющий полностью удалить одно или несколько новообразований молочной железы. Врач Медцентра ДВФУ Александра Дей рассказала, что лечение выполняется с помощью аппарата EnCore. Оно применяется для вакуумной биопсии.

Иными словами, избавить пациентку от фиброаденомы, кисты, внутрипротоковой папилломы или другой опухоли груди можно через прокол кожи размером в 2 миллиметра под ультразвуковым контролем. Процедура длится от 15 до 30 минут под местной анестезией.

По словам медиков, данная процедура подходит пациенткам всех возрастов, в особенности женщинам, планирующим грудное вскармливание. Метод почти не оставляет следов на теле.

Лечение можно поучить по полису ОМС или ДМС, по договору с юридическим лицами или оплатить стоимость услуги из личного кармана. В любом случае решение о необходимости процедуры принимает врач.

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