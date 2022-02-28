В школах Владивостока входной контроль усилят турникетами и пропускным режимом

Закончить работы планируют до 12 апреля. Фото: Иван ВИСЛОВ

В школах приморской столицы устанавливают системы контроля и управления доступом. К началу четвертой четверти в учебных учреждениях появятся турникеты, карточки, пропуска, а также новое видеонаблюдение за территорией. Сейчас ведутся работы на Эрегшельде, в школе №39. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В систему входят не только турникеты, но и преграждающие планки, валидаторы и контроллеры, управляющие несколькими точками доступа. Следить за входом в учреждения можно будет по картам, мобильным телефонам или брелокам.

Турникеты со встроенной электроникой будут регистрировать вход и выход учеников и сотрудников школ, а также ограничивать доступ при необходимости. Кроме того, есть возможность установить датчик несанкционированного прохода, из-за которого сработает сирена.

Во Владивостоке планируют установить 82 комплекта техники в 78-ми школах.

- Это небыстрый процесс, ведь он включает целый комплекс работ инженеров, электриков и других специалистов. Не только установку турникетов, но и установку и подключение камер, прокладку локальных линий связи для сервиса видеоконференцсвязи (ВКС) для организации видео сеансов между учениками и учителями, в первую очередь для дистанционного обучения, что сейчас очень актуально. Все работы будут закончены до 12 апреля, - рассказал руководитель проекта «Цифровое Приморье» Станислав Журавлев.

Также Станислав Журавлев поделился, что при срабатывании системы пожарной безопасности турникеты и замки переключаются в режим «антипаника» и отключают преграждения, мешающие выйти из школы.

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