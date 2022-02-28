Cобаки, енот, лисица? Неопределившихся хищников вновь можно увидеть в зоопарке в Приморье

Фото: zoopark_vl

Владивостокский зоопарк «Садгород» поделился радостной новостью со своими подписчиками в соцсетях. Их подопечные - енотовидные собаки - наконец вышли из спячки и перебрались в летний вольер носух. В объятиях Морфея животные находились с конца декабря. За отдых звери отрастили теплую шубку и набрали вес.

Интересно, что настоящей зимней спячки у енотовидных собак нет. Однако у зверьков снижается обмен веществ примерно на 25%. В теплую зиму собака, как правило, бодрствует, и проблем с едой не испытывает, так как абсолютно всеядная. В сильный буран хищники прячутся в своем убежище.

Несмотря на свое название, животное не является ни собакой, ни енотом. Ближайшим родственником зверька считается лисица. Енотовидную собаку также называют уссурийской лисой.

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