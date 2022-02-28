Технологии заботы: ТОП-5 умных сервисов для дома

ТОП-5 гаджетов для дома. Фото: ПАО «Ростелеком»

С приходом скоростного интернета в нашу жизнь стремительно ворвались цифровые гаджеты для дома. Они берут на себя заботу о нашей защите, экономят время, развлекают и обучают нас. Как и во всем мире в России наблюдается повышенный спрос на умные устройства. Если поначалу люди с осторожностью относились к этим «игрушкам», то опробовав и поняв, какую пользу они приносят, кинулись раскупать инновационные продукты. По данным газеты «Ведомости», рынок умных устройств в течение года вырос в 5 раз. И это только начало.

Дальневосточников всегда отличал интерес к инновационным технологиям, и они одними из первых ринулись тестировать новые сервисы. Мы составили ТОП-5 умных помощников для дома, которыми пользуются жители Дальнего Востока. В этом нам помогала компания «Ростелеком», которая является поставщиком цифровых сервисов.

Маруся, давай поиграем

Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником Маруся от VK заняла прочные позиции в среде умных гаджетов. Клиенты «Ростелекома» часто приобретают как себе, так и в подарок. Продажи гаджета в дальневосточном регионе за прошлый год увеличились в среднем в 4 раза. У умной колонки есть два варианта: Капсула и Капсула Мини. Они отличаются по дизайну и размерам, но практически идентичны по функционалу.

Маруся умеет включать музыку, звонить людям из адресной книги, заказывать доставку еды, напоминать о планах, нежно будить по утрам.

К детям у «Капсулы» особый подход, она вполне может выполнять роль диджитал-няни: в игры разные поиграет, счету-азбуке научит, таблицу умножения повторит, сказку на ночь почитает.

А когда дети уснут, папа с мамой могут устроиться на диване и попросить Марусю включить новый сериал или любимую песню.

Кинотеатр, который всегда с тобой

Маруся любезно включит очередную серию только что вышедшего на экраны сериала в видеосервисе Wink и даже отрегулирует комфортную громкость.

По данным «Ростелекома» за 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Почему люди выбирают Wink не удивительно – помимо полусотни телеканалов сервис содержит огромную лицензионную медиа-коллекцию в отличном качестве – 60 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и аудиокниг.

Но самым большим плюсом сервиса является его мобильность: Wink можно смотреть на любом гаджете. К примеру, у меня он установлен на компьютере и телефоне. Если зимой я ограничена стенами городских квартир, то летом смотрю и на даче, при этом везти с собой компьютер туда не обязательно. Это еще один плюс видеосервиса – подключить ТВ-приставку к телевизору можно на сети любого интернет-провайдера удобным для вас способом: по Wi-Fi или по проводу.

Защищен, значит вооружен

Говоря о защите и безопасности нельзя не упомянуть такой сервис как антивирус. Несмотря на то, что услуга не нова, она уверенно занимает свое законное место в топе лидеров на рынке технологий. Антивирус уже как зубная щетка, так называемая вещь must have.

Мы постепенно перенесли часть нашей жизни в онлайн – в интернете хранятся персональные данные, банковские реквизиты, фотографии нас и наших детей. Если бы не существовало антивирусов, страшно представить, что было бы. Вспомните фильм «Сеть» 1994 года.

Так вот, хороший антивирус защитит все типы устройств с выходом в интернет, личные данные, включая пароли, документы и фотографии. Также антивирус отлично блокирует спам и навязчивую рекламу.

Комплект «Умный дом». Фото: ПАО «Ростелеком»

По данным «Ростелекома» уже много лет в рейтинге популярности среди пользователей упрочились средства защиты от Лаборатории Касперского, ESET и Dr.Web. У них блестящая репутация, проверенная годами. И по цене сервис вполне доступен. Практически все провайдеры предлагают различные варианты их установки, чтобы людям было комфортно. К примеру, тот же «Ростелеком» предлагает оформить рассрочку и вносить оплату помесячно. Стоимость при этом составит от 99 до 169 рублей в месяц в зависимости от выбранного функционала. Столько стоит небольшая чашка чая, а мы за это получаем защиту персональных данных. Согласитесь, неплохо?

Итак, антивирус установили. Но давайте не забывать о детях, которые также проводят огромное количество времени онлайн. В частности, это обусловлено вынужденным переходом на дистанционное обучение. Сидя много часов за компьютером, невозможно не заглянуть в интернет хотя бы изредка. Возникает вопрос: как оградить ребенка от вредного контента? Полностью запретить пользоваться интернетом, к сожалению, не получится.

И тут на помощь приходят инструменты родительского контроля с функцией фильтрации и блокировки. Родительский контроль от ESET и Лаборатории Касперского – это эффективная защита и мониторинг мобильных устройств детей. С их помощью родители могут:

- видеть, какими приложениями пользуется ребенок;

- запрещать или разрешать доступ к определенным приложениям или сайтам;

- контролировать время, проводимое ребенком в интернете.

В Умном доме и стены помогают

«Мой дом – моя крепость» - гласит поговорка. Безопасность – это базовая потребность любого человека, и в своем доме он должен ощущать себя защищенно. К сожалению, иногда есть место таким случайностям, как протечка воды или возгорание из-за забытого включенным утюга. Чтобы исключить подобные неприятности, люди все чаще стали устанавливать систему «Умный дом».

Экосистема сервиса состоит из приборов и датчиков, которыми можно управлять в режиме реального времени через телефон или планшет, даже если вы находитесь вне дома. С помощью личного кабинета в приложении на смартфоне можно в онлайн-режиме проверить как дела дома, и как вариант, отключить от сети электрические приборы.

По статистике «Ростелекома» самыми популярными устройствами среди пользователей являются датчики движения, протечки и дыма. Если случится возгорание, потоп или незаконное проникновение, Умный дом незамедлительно сообщит об этом хозяину.

Также Все модули объединяет контроллер, обеспечивающий удаленный доступ и работу в системе через мобильное приложение.

Но есть у Умного дома и другие преимущества:

- простота в пользовании. Разобраться с системой смогут и пожилые люди.

- формирование своего набора датчиков. Пользователь может подобрать набор только из тех устройств, которые ему необходимы.

Наблюдай и будь спокоен

Дополнить комплект «Умного дома» предлагаем камерой видеонаблюдения, чтобы за происходящем в доме можно было бы еще и наблюдать. Сегодня это не только охрана территории, но ещё и забота о тех, кто нам дорог.

Самое главное, современная система домашних видеокамер также управляется через мобильное приложение. Вы можете находиться на работе, в гостях, на отдыхе, но при этом в режиме реального времени наблюдать за тем, что происходит дома. Если ребенку или пожилым родителям нужна помощь, вы это сразу увидите. Также у вас будет возможность смотреть за любимыми питомцами или вы можете просто избавить себя от тревог, видя, что дома все в сохранности.

Видеонаблюдение дает уверенность в том, что дом и родные в порядке.

В конце хотелось бы сказать, что хорошие вещи делают нашу жизнь комфортней. Приятно, когда технологии берут на себя часть забот и позволяют сместить фокус на то, что по-настоящему ценно – любимые дела или время с семьей. Наша задача – грамотно воспользоваться этими возможностями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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