Как будут выглядеть улицы столицы Приморья: свою работу начала выставка малых архитектурных форм

На выставке можно протестировать элементы, созданные для города. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

На парковке перед администрацией города Владивостока на Океанском проспекте в последний день зимы открылась выставка малых архитектурных форм (МАФ). Здесь расположились столбы освещения, информационные щиты, клумбы, скамьи, урны, дорожное ограждение и другие элементы городской инфраструктуры.

Инициатором выставки стал начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды мэрии Владивостока Павел Шугуров.

– Хотелось бы, чтобы такая выставка работала на постоянной основе. Мы намерены сделать Владивосток локомотивом дальневосточного дизайна. Поэтому было бы здорово иметь в центре города площадку, на которую смогли бы приехать и протестировать изделия не только чиновники из разных регионов, но и представители различных компаний – застройщики, подрядчики, занимающиеся благоустройством. Данная выставка – это один из этапов работы над созданием каталога типовых малых архитектурных форм (МАФ), – рассказал Павел Шугуров.

Павел Шугуров рассказал подробности проекта, Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

Свои работы на выставке представили такие приморские компании, как Concrete Jungle, ГУФСИН России по Приморскому краю, Дальневосточный завод ограждений «Зеленый Клин» и другие.

– Это отличная возможность показать архитектурные формы, сделанные для города. Есть производители, которые профессионально занимаются созданием городского инвентаря, но об этом, возможно, не знают ни администрация, ни застройщики, которые влияют на городскую среду. Достижения промышленности очень важно показывать и доносить до жителей, – поделился Феликс Машков, сооснователь Concrete Jungle.

Специалисты Concrete Jungle работают над многими городскими проектами. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

– Мы давно работаем в сфере городской среды, начиная от проектирования до реализации. И сейчас нам выдалась возможность показать результаты этой деятельности. Мы учились работать с рельефными особенностями Владивостока и готовы сделать тот продукт, который хотелось бы предоставить именно нашему городу, – добавил Вадимом Герасименко, сооснователь Concrete Jungle.

Напомним, архитектурное бюро Concrete Jungle разрабатывало такие проекты, как: реконструкция парка Минного городка, Нагорный парк, владивостокский керлинг-центр, городская скульптура «Семь сопок» и многие другие.

Ну и куда же в морском городе без традиционной тематики? На выставке также можно увидеть прототипы урны «Кнехт», которую по эскизам Павла Шугурова изготовили в ГУФСИН России по Приморскому краю. Пару ей составила скамья с не менее романтичным названием – «Чайка», разработанная специально для улиц исторического центра.

Владивосток – город портовый, поэтому морская тематика для нас в приоритете. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

– Морская тематика для нашего города в приоритете. Кнехт – это конструкция на палубе судна или на пристани для закрепления канатов при швартовке. Урна и скамья оборудованы элементами выравнивания, поэтому их можно установить на поверхности с уклоном, – рассказал начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока.

По вопросам сотрудничества можно обращаться по телефону: 8(4232) 52-75-42.Выставка продлится два месяца. Каждый желающий может прийти протестировать элементы уличной мебели и высказать свое мнение по этому поводу в социальных сетях.

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