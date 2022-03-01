Стивидорной компании АО «Восточный Порт» исполнилось 48 лет

Фото: АО «Восточный Порт»

Одной из крупнейших стивидорных компаний России – АО «Восточный Порт» – 28 февраля 2022 года исполнилось 48 лет. Именно в этот день в 1974 году приказом Министерства Морского Флота №36 предприятию был присвоен статус Морской торговый порт «Восточный Порт». Тогда же, почти полвека назад, «Восточный Порт» был включен в «Перечень важнейших морских портов, перерабатывающих экспортно-импортные грузы», как порт первой категории.

История компании берет начало в 1970 году, когда было принято решение о создании под Находкой мощного глубоководного морского порта ранее невиданных масштабов. Поводом послужило увеличение товарооборота между Советским Союзом и Японией. В 1971-м строительство было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Весной минувшего года ее 50-летний юбилей с размахом отметили портовики и жители микрорайона Врангель. Одновременно с возведением причалов и технических сооружений шло строительство жилья и объектов соцкультбыта для сотрудников, приехавших на ударную стройку со всего Советского Союза. Под «занавес» 1973 года был введен в эксплуатацию универсальный перегрузочный комплекс, а в 1978 году начал свою работу первый в стране специализированный угольный терминал. Построенный комплекс мощностью более 6 миллионов тонн в год и площадью 40 га стал крупнейшим и самым технически оснащенным углепогрузочным терминалом в СССР.

В 1992 году морской торговый порт «Восточный Порт» был акционирован. Угольный комплекс порта стал расширяться: в 1996 году были сданы в эксплуатацию первые объекты Второй очереди специализированного терминала. После его ввода в строй и последующей модернизации мощность Угольного комплекса выросла почти в 4 раза, до 25 миллионов тонн.

АО «Восточный Порт»

Уже в новейшей истории предприятия, в 2019 и 2020 годах, портовики-«восточники» реализовали два крупнейших частных инвестиционных проекта стоимостью 40 миллиардов рублей. В эксплуатацию была введена Третья очередь специализированного угольного комплекса и завершено строительство парка приёма груженых составов необщего пользования «Новый». Тем самым, было реализовано 2-кратное увеличение специализированных портовых мощностей с достигнутых 25 миллионов тонн до 50-55 миллионов тонн угля в год. Инвестиционные проекты были реализованы без привлечения государственного финансирования.

Забота о человеке, комфортные условия труда и безопасность на производстве, заложенные еще при строительстве «Восточного Порта», и по сегодняшний день являются первоочередными задачами и делом чести для стивидорной компании. «Восточный Порт» – градообразующее предприятие для поселка Врангель, жилые дома которого и вся сопутствующая инфраструктура возводились для портовиков одновременно со строительством Порта, и сегодня, спустя 48 лет, именно жители Врангеля составляют большую часть (свыше 60%) трудового коллектива АО «Восточный Порт». В свою очередь, стивидорная компания обслуживает крупные объекты ЖКХ поселка, принимает активное участие в его благоустройстве и социальной жизни.

Почти три года назад компания вышла на новый уровень социальной ориентированности, учредив Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. Фондом «Восточный Порт» были разработаны и в настоящее время успешно реализуются 12 программ социального развития: «Дети», «Здоровье», «Волонтеры», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт» и другие.