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Владивосток28 февраля 2022 23:16

Во Владивостоке в районе Борисенко из-за ДТП дорога встала колом

Съезд на Патрокл и обратно заблокирован автомобилями
Анастасия АЛЯМКИНА
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Что стало причиной аварии, неизвестно. Фото: предоставлено КП.

Что стало причиной аварии, неизвестно. Фото: предоставлено КП.

Утром, 1 марта, жители Владивостока стали свидетелями ДТП. Очевидцы рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» об аварии в районе Борисенко, из-за которой дорога встала колом.

Как поделились владивостокцы, на дороге столкнулись два автомобиля и перекрыли движение в двух направлениях – съезд на Патрокл и обратно. Водителям ничего не остается, кроме как объезжать место ДТП по тротуарам.

Пока неизвестно, из-за чего произошла авария и есть ли пострадавшие.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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