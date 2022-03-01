Вице-мэр Владивостока покидает свой пост

Вице-мэр уходит на повышение. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вице-мэр Владивостока покидает администрацию. Он займет должность вице-губернатора одного из субъектов России, но какого именно, пока не уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Утром во вторник, 1 марта, глава города Константин Шестаков сообщил, что вице-мэр Азат Ислаев покидает администрацию Владивостока. Как поделились в пресс-службе мэрии, он уходит на повышение.

В одном из субъектов России Азат Ислаев займет должность вице-губернатора. В телеграм-каналах предполагают, что это может быть Нижневартов или Нефтеюганск, но эта информация не проверена.

Азат Файзулхакович Ислаев родился в 1985 году в Перми. Окончил НОУ ВПО Академия управления «ТИСБИ» по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начинал в Казани с должности юриста в ООО «Региональная земельная служба». Затем занимал ещё несколько руководящих позиций в различных компаниях. С 2015 по 2019 год являлся депутатом Казанской городской Думы. С сентября 2019 года занимал должность помощника губернатора Приморского края аппарата губернатора Приморского края. Женат, воспитывает дочь и сына.

9 января 2020 года приступил к обязанностям заместителя главы администрации Владивостока. Азат Ислаев стал восьмым вице-мэром города. Курировал управление туризма, инвестиций и городской среды, административно-территориальные управления, а также управление охраны окружающей среды.

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