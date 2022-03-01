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Владивосток1 марта 2022 0:22

Губернатор Приморья отреагировал на поднятие Центробанком ключевой ставки

Власти края помогут поддержать бизнес
Анастасия АЛЯМКИНА
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По словам Олега Кожемяко, будет создан штаб для помощи региональным предприятиям.

По словам Олега Кожемяко, будет создан штаб для помощи региональным предприятиям.

Фото: Александр ГЛУЗ

В понедельник, 28 февраля, Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Глава Приморья Олег Кожемяко прокомментировал решение Банка России и отметил, что это поможет сохранить накопления граждан.

По словам губернатора края, поднятие ключевой ставки до 20% не только защитит сбережения людей, но и сохранит финансовую и ценовую стабильность.

Правительство Приморья вместе с федеральными органами власти примут все меры для поддержки бизнеса и экономики.

- Это касается сельского хозяйства, пищевой промышленности и предприятий, которым для работы необходимо брать кредиты.

Как поделился Олег Кожемяко, будет создан штаб для помощи региональным фирмам. А в среду, 2 марта, пройдет заседание с представителями деловых объединений и системообразующих предприятий.

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