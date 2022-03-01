Ночной пожар в одном из общежитий ДВФУ на Русском острове разбудил студентов

По словам учащихся, открытого огня не было. Фото: vk.com/overhearfefu

Пожарная тревога прозвучала в ночь на 1 марта в одном из общежитий кампуса ДВФУ. По словам студентов, горел один из шкафчиков комнаты отдыха. Информацией о случившемся поделились в социальных сетях.

В паблике, посвященному ДВФУ, рассказали, что пожар начался в 4:20. В корпусе 7.2 прозвучала сирена, оповещающая о чрезвычайной ситуации. Студентов немедленно эвакуировали, а позже к зданию подъехала пожарная машина.

Как поделились студенты, в левом крыле корпуса было сильное задымление, открытого огня не было.

- По словам охраны, было возгорание книжного шкафа. Предположительно, поджог.

Судя по всему, произошло все в комнате отдыха, где учащиеся играли в настольные игры или делали домашние задания. На снимках видно шкаф, который горел. Пострадала не только мебель, но и потолок, сгоревшие части которого лежат на полу.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу МЧС Приморья за подробностями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.