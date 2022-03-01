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Владивосток1 марта 2022 1:23

За сутки в Приморье с COVID-19 справились 1 919 жителей

Число поборовших болезнь продолжает превышать количество заразившихся
Анастасия АЛЯМКИНА
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За весь период пандемии болезнь одолели 1 816 человек.

За весь период пандемии болезнь одолели 1 816 человек.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приморский оперштаб опубликовал обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом. По новым данным, за минувшие сутки в крае коронавирусом заразились 1 457 человек. Всего зафиксировали 152 376 случаев заболевания.

К сожалению, два приморца не смогли справиться с коронавирусом. За весь период пандемии с болезнью не смогли справиться 1 816 человек.

Есть и хорошая статистика. За прошедшие сутки COVID-19 побороли 1 919 жителей края, всего – 126 230 человек.

Количество людей, получивших минимум один компонент вакцины от коронавируса, увеличилось до 1 012 160.

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