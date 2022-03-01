У жителей Владивостока осталась всего неделя, чтобы насладиться выставкой цветов в Ботсаду

Выставка цветов в Ботаническом саду продлится до 8 марта. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Осталась всего неделя до закрытия удивительной выставки цветов «Орхидеи и Ко» в Ботаническом саду Владивостока (Маковского, 142). Жители и гости города с 12 февраля знакомятся с прекрасными экспозициями и ощущают приближение весны. В этом году тема выставки – «Море цветов».

Посетителей ждет поразительное разнообразие растений: больше 60 сортов азалий и камелий, тропические антуриумы и бромелии. Бананы, кофе, цитрусовые и монстеры не только цветут, но и плодоносят.

Можно прослушать увлекательные экскурсии о подснежниках и первоцветах разных стран и, конечно же, полюбоваться их видом. Сад поражает многообразием весенних примул, цикламен, рябчиков, мускари, сцил. В первые дни весны даже хищные растения распустили нежные цветы.

Понравившиеся цветы можно купить домой. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Под прозрачной крышей расположились цветущие форзиции и магнолии, вишня и миндаль, а гиацинты, нарциссы, крокусы и тюльпаны наполняют все пространство оранжереи непередаваемым ароматом.

Помимо всеми любимых гибридных орхидей в саду представлены природные виды: фаленопсисы, цимбидиумы и онцидиумы, ванды, каланты, дендробиумы, а также царица орхидей – каттлея.

Некоторые растения не только цветут, но и плодоносят. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Экспозиция «за стеклом» поразит даже ценителей редкостей. Она отличается своим уникальным разнообразием мини-орхидей.

В рамках выставки проводят экскурсии и мастер-классы, а еще в ботаническом саду можно найти выставку специального гостя, художницы Натальи Христенко.

Выставка работает без выходных с 10 до 17 часов и продлится до 8 марта. Билеты стоят от 250 до 700 рублей в зависимости от мероприятия. Всю подробную информацию можно уточнить по телефону +7 (423) 271-95-89. К слову, многие экспонаты можно приобрести, чтобы наслаждаться их красотой постоянно.

В Ботаническом саду настоящая весна. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

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