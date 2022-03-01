Невосполнимая утрата: в Приморье ушел из жизни научный руководитель Тихоокеанского океанологического института

Виктор Акуличев основал научную школу по акустике океана и гидрофизике на Дальнем Востоке. Фото: Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева

В Приморье, 27 февраля, ушел из жизни научный руководитель Тихоокеанского океанологического института Виктор Акуличев. Об этом рассказали на сайте ТОИ ДВО РАН.

- Его профессионализм и личные качества пользовались признанием и вызывали глубокое уважение тех, кто с ним работал. Институт скорбит о невосполнимой утрате.

Виктор Акуличев родился 31 января 1939 года. В 1961 году закончил факультет электроакустики Киевского политехнической института.

Работал радиоинженером на Сухумской ночной морской станции Акустического института Академии наук СССР, очным аспирантом, младшим, а затем и старшим научным сотрудником, заместителем начальника сектора Акустического института в Москве. Также был замдиректора по науке Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного научного центра АН во Владивостоке, главным ученым секретарем Дальневосточного отделения РАН. С 1995 года был директором директор Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН.

Виктор Акуличев создал научную школу по акустике океана и гидрофизике на Дальнем Востоке. Среди его учеников доктора и кандидаты наук.

Также являлся автором и соавтором более 250 научных публикаций, в том числе 13 изобретений и патентов, а также автором пяти монографий.

«Комсомольская правда – Владивосток» выражает свои соболезнования.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.