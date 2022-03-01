Эксперт по трудовому праву рассказал, как повлияют на зарплаты владивостокцев мартовские выходные

По случаю праздника выходной с 5 марта перенесли на 7 марта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Так как в этом году международный женский день выпал на вторник, то выходной день с 5 марта решили перенести на 7 марта. То есть в субботу все будут работать, а в понедельник отдыхать. Но скажется ли это как-либо на заработной плате жителей Владивостока? Ответом на этот вопрос поделился эксперт по трудовому праву в SuperJob Александр Южалин.

По словам специалиста, рабочий день в субботу, 5 марта, должны сократить на час, так как люди будут работать за 7 число, которое является предпраздничным.

Александр Южалин поделился, что сокращенный день, праздник и перенос выходного с субботы на понедельник никак не повлияют на размер зарплаты владивостокцев, работающих по пятидневке.

Сотрудники, которые работают по графикам, будут ориентироваться на утвержденные компаниями расписания.

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