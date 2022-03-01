Бесплатно послушать советы стоматолога и научиться ораторскому искусству можно во Владивостоке

Вход на мероприятия свободный. Фото: vk.com/buk_library

С 1 по 6 марта в молодежной библиотеке «БУК» (Светланская,55) пройдут познавательные мероприятия для детей и взрослых. Жители и гости Владивостока узнают много интересного.

Во вторник, 1 марта, в 19:00 команда программы «Учитель для России» организует встречу, на которой расскажет, зачем существует этот проект, из каких этапов состоит отбор и как будет устроена работа в школах приморской столицы. Программа помогает профессионалам из разных сфер стать учителями на два года. Чтобы попасть на мероприятие, нужно зарегистрироваться.

В среду, 2 марта, в 18:00 при поддержке секции игры Го пройдет обучение древней китайской забаве. В библиотеке ждут начинающих и профессионалов. В современном мире Го – самая распространенная настольная игра по числу игроков.

В четверг, 3 марта, в 19:00 начинающий стоматолог прочитает лекцию об уходе за зубами и поделится рекомендациями о том, как сохранить их здоровыми до старости.

В пятницу, 4 марта, с 19:00 до 22:00 пройдет мероприятие «Книжные сумерки». Сдать и взять книги можно в течение всего вечера.

В субботу, 5 марта, в 14:00 в рамках проекта «Englishcorner» пройдут занятия по английскому языку для детей от 5 до 9 лет. А в 15:30 уже взрослые гости встретятся в библиотеке, чтобы вместе играть и совершенствоваться в шахматах.

В воскресенье, 6 марта, в 16:00 тренер по ораторскому мастерству Роман Мухаметгалимов, совершивший тур по России, поделится секретами харизматичного образа, а также расскажет и покажет, какими он увидел разные места страны.

Для всех желающих поучаствовать в мероприятиях вход бесплатный.

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