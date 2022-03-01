Гибкие и независимые хищные кошки отмечают свой личный праздник

Территорию нацпарка населяют сразу четыре вида хищных кошек. Фото: instagram.com/amurleo_land

1 марта это не только начало весны, но и всемирный праздник День кошек. Своих четвероногих обитателей поздравили сотрудники национального парка «Земля леопарда» и опубликовали фотографии красивых хищников.

- Кошки независимы и гибки. Осторожны и пластичны. Мудры и игривы. Мы любим их и учимся у них, - написано под снимками.

Национальный парк «Земля леопарда» не зря называют самой кошачьей территорией страны, ведь только здесь обитают сразу четыре вида диких мурлык – амурский тигр, дальневосточный леопард, лесной кот и рысь. Именно они изображены на фотографиях.

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