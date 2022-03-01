Проверки готовности систем оповещения во Владивостоке не будет

Решение о комплексной технической проверке автоматизированной системы централизованного оповещения населения в марте 2022 года было отменено. Фото: Администрация Владивостока

Несколько раз в год во Владивостоке проходит комплексная проверка готовности систем оповещения населения, то есть во всем городе или в отдельных районах включаются сирены и работают громкоговорители. Этой весной в планах было проверить работу в среду, 2 марта, однако это решение было пересмотрено. Как объяснил источник «Комсомольской правды – Владивосток», жители дальневосточной столицы уже достаточно встревожены, а неожиданные звуки могут напугать их еще больше.

Отмену проверок изданию подтвердили в администрации Владивостока.

Стоит заметить, что сейчас по социальным сетям и мессенджерам распространяется информация, мол, системы все же протестируют. Однако это опровергли в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, добавив, что это было в планах.

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