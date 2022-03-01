Молодая женщина погибла на пожаре в Приморье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Страшная трагедия унесла жизнь жительницы Приморского края. Сейчас проверку по факту пожара проводят следователи. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП случилось в селе Новопокровка, что в Красноармейском районе. Во вторник, 1 марта, в 16:25 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. В считанные минуты к месту прибыли пожарные. В процессе разборки и проливки спасатели обнаружили тело женщины 1974 года рождения без признаков жизни.

Когда брандмейстеры приехали на пожар, огонь буквально выедал дом изнутри, а также пламя охватило и крышу. Как итог – дом в 66 квадратных метров выгорел дотла.

По данным пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, тушили пожар две единицы техники и семь человек. По факту обнаружения на пепелище тела женщины следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка.

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