В первый день весны в Приморье утонул джип

Фото: скриншот из видео.

В Приморье под лед ушел автомобиль. Владелец джипа пренебрег запретами МЧС и утопил свой автомобиль. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы сообщают, что ЧП случилось в районе Тавричанке. Накануне на реке появились две промоины, которые некто заботливо пометил ветками – чтобы рыбаки знали, куда соваться не стоит.

- Только проговорили, вот уже первый влетел рядом со скалой. Приехал спасатель, думают, как же его выдергивать, - сообщает автор ролика, присланного в одно из популярных сообществ Приморского края.

Напомним, что с 1 марта в регионе действует запрет выхода на лед на любых водоемах и морских акваториях. Также продолжает действовать и запрет на выезд на лед любого вида транспорта. Ограничения связаны с повышением температуры воздуха.

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