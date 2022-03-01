Во Владивостоке пройдут массовые отключения водоснабжения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Во Владивостоке пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».
По данным ведомства, в среду, 2 марта, в связи с производством аварийных ремонтных работ воду с 09:00 часов утра до 19:00 часов вечера водоснабжение отключат в домах по улицам:
Кипарисовая 6, 14, 16.
В четверг, 3 марта, в связи с производством аварийных ремонтных работ с 09:00 часов утра до 19:00 часов вечера воду отключат в домах по улицам:
Волкова 3, 5, 7;
Добровольского 39, 41, 43, 45, 47, 35, 37;
Сахалинская 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 ,53а, 55, 57, 58, 59, 61.
В пятницу, 4 марта, в связи с производством аварийных ремонтных работ с 09:00 часов утра до 19:00 часов вечера водоснабжение будет отсутствовать по улицам:
Калинина 221, 225а, 219, 217;
Пихтовая 69, 71, ч/с 64, 64а, 81
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