Во Владивостоке пройдут массовые отключения водоснабжения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Во Владивостоке пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, в среду, 2 марта, в связи с производством аварийных ремонтных работ воду с 09:00 часов утра до 19:00 часов вечера водоснабжение отключат в домах по улицам:

Кипарисовая 6, 14, 16.

В четверг, 3 марта, в связи с производством аварийных ремонтных работ с 09:00 часов утра до 19:00 часов вечера воду отключат в домах по улицам:

Волкова 3, 5, 7;

Добровольского 39, 41, 43, 45, 47, 35, 37;

Сахалинская 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 ,53а, 55, 57, 58, 59, 61.

В пятницу, 4 марта, в связи с производством аварийных ремонтных работ с 09:00 часов утра до 19:00 часов вечера водоснабжение будет отсутствовать по улицам:

Калинина 221, 225а, 219, 217;

Пихтовая 69, 71, ч/с 64, 64а, 81

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