В Приморье раскрыли жестокое убийство, совершенное пять лет назад

Фото: ОМВД России по Артему.
В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли тяжкое преступление, совершенное еще пять лет назад. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Артему.
В далеком 2017 году оперативники обнаружили в одном из городских коллекторов теплотрассы уже скелетированные останки двух мужчин. По предварительной информации, погибшие сгорели. Однако чуть позже выяснилось, как тела оказались в канализации.
Специалистам удалось установить личность подозреваемого. Местный житель Артема, 39-летний мужчина, который, кстати, уже был судим за преступления имущественного характера, оказался причастен к жуткому происшествию.
Когда его доставили в полицию, он рассказал ужасающие детали убийства. По его словам, между ним и еще двумя мужчинами без определенного места жительства возникли неприязненные отношения. На этой почве он нанес им смертельные ножевые удары. Чтобы скрыть следы преступления, он облил тела горючей жидкостью и поджег.
В настоящее время подозреваемый в совершении тяжкого преступления задержан.
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