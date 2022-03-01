В Приморье раскрыли жестокое убийство, совершенное пять лет назад

Фото: ОМВД России по Артему.

В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли тяжкое преступление, совершенное еще пять лет назад. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Артему.

В далеком 2017 году оперативники обнаружили в одном из городских коллекторов теплотрассы уже скелетированные останки двух мужчин. По предварительной информации, погибшие сгорели. Однако чуть позже выяснилось, как тела оказались в канализации.

Специалистам удалось установить личность подозреваемого. Местный житель Артема, 39-летний мужчина, который, кстати, уже был судим за преступления имущественного характера, оказался причастен к жуткому происшествию.

Когда его доставили в полицию, он рассказал ужасающие детали убийства. По его словам, между ним и еще двумя мужчинами без определенного места жительства возникли неприязненные отношения. На этой почве он нанес им смертельные ножевые удары. Чтобы скрыть следы преступления, он облил тела горючей жидкостью и поджег.

В настоящее время подозреваемый в совершении тяжкого преступления задержан.

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