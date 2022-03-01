В среду, 2 марта, в Приморье ожидается снег

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В первый день весны в некоторых районах Приморского края выпал снег. Так как атмосферный фронт быстро переместился на восток, снег, который начался ночью, тоже быстро прекратился. Однако уже в среду, 2 марта, в регионе снова ожидаются осадки. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Максимальная температура воздуха почти не изменится, столбики термометров поднимутся до 0...+8°С, за исключением севера Приморья, где пока еще небольшой мороз -1...-4°С. Именно там, кстати, синоптики и прогнозируют с наибольшей вероятность выпадение снега.

За ночь воздух выхолодится до -8…-17°С, в горных районах до -18...-25°С, на побережье 0…-6°С. Во второй половине дня гребень переместится на Японское море, открыв дорогу циклону с системой фронтальных разделов. Воздух прогреется до +2…+8°С, на севере около 0 градусов.

Во Владивостоке в среду, 2 марта, ночью утром небольшая облачность, без осадков. Температура понизится до -2…-4°С. Днем облачность увеличится до значительной, вечером также возможен небольшой снег, максимальная температура останется на уровне +2...+4°С.

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