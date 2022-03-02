Мокрый снег при температуре +7°C пройдет в Приморье 2 марта

Во Владивостоке умеренный ветер.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В среду, 2 марта, в Приморье местами пройдет мокрый снег. Ветер умеренный юго-западных направлений. Столбики термометров показывают -1…+7°C.
Во Владивостоке наблюдается переменная облачность, вечером возможен небольшой снег. Южный и юго-западный умеренный ветер, во второй половине дня порывы усилятся. В приморской столице тепло до +2…+4°C.
В Уссурийске также переменная облачность, есть вероятность слабого снега. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха достигает +3…+5°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный западных и юго-западных направлений. Столбики термометров показывают +4…+6°C.
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