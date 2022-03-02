В Приморье число заболевших коронавирусом снизилось до 1 342 человек

Как минимум первый компонент вакцины получили уже 1 013 701 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рост ежедневной заболеваемости COVID-19 в Приморье снизился. За минувшие сутки заразились 1 342 человека, всего случаев заражения – 153 718, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели за сутки еще 1 856 человек, за весь период пандемии число достигло 128 086. Четверо приморцев, к сожалению, скончались. Всего болезнь унесла жизни 1 820 жителей.

В крае привито как минимум первым компонентом уже 1 013 701 человек, еще 1541 вакцинировались за сутки.

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