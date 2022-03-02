В Приморье мужчина попал под состав поезда

Приморец был в нетрезвом состоянии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ужасная трагедия произошла в Приморье в понедельник, 28 февраля. На железнодорожных путях под Славянкой погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Специалисты проводят доследственную проверку.

В ведомстве сообщили, что трагедия произошла около 17:00, а погибший – сотрудник ПАО «Славянский судоремонтный завод». Мужчину переехал маневренный поезд на подъездных железнодорожных путях. Предварительно установлено, что приморец был в нетрезвом состоянии.

Проводится доследственная проверка по части 2 статьи 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и вождения железнодорожным транспортом. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Проверять будут не только действия погибшего, но и машиниста, а также ответственных за обеспечение охраны труда на предприятии.

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