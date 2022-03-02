Пьяный посетитель устроил погром и заснул на крыльце популярного ресторана в центре Владивостока

Нетрезвый житель Владивостока устроил дебош в заведении фастфуда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Нетрезвый посетитель точки фастфуда во Владивостоке пытался спровоцировать конфликт с другими клиентами. Мужчина устроил погром в туалете, после чего заснул на входе в кафе.
«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что о пьяном дебошире в полицию сообщили посетители заведения, возмущенные его поведением. Сначала он спокойно сидел за столиком, но затем стал выводить других отдыхающих.
Мужчина приставал к девочкам-подросткам, а затем пошел в туалет, где выломал краны. После этого охранники ресторана быстрого питания вывели хулигана на улицу, где он уснул прямо на входе.
В это время успевшие перекусить подростки решили позабавиться над нетрезвым посетителем и стали кидать в него бомбочки. Это заметили прохожие, которые также позвонили в полицию.
Подъехавшие стражи порядка разбудили неадеквата и доставили его в отделение, где на него оформили протокол за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство. За безудержное пьяное веселье нарушителю предстоит выплатить штраф и возместить причиненный ущерб ресторану.
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