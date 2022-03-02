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Владивосток2 марта 2022 2:52

Инспектор в Приморье «наказал» охотника, своровав комплектующие его ружья

В Приморье осужден сотрудник Дирекции охраны животного мира за кражу и насилие
Руслан НОВИКОВ
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Подсудимому грозит наказание по двум статьям.

Подсудимому грозит наказание по двум статьям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пограничный районный суд вынес приговор в отношении бывшего инспектора охраны объектов животного мира. Мужчина угрожал и побил жителя, которого заподозрил в поджоге, а спустя два года украл ружье охотника.

Судом установлено, что в 2018 году сотрудник КГБУ «Дирекция по охране животного мира и особо охраняемых территорий» зафиксировал пожар – загорелась сухая трава. В этом он обвинил местного жителя, нанес удар по голове, а затем угрожал – обстоятельства признали превышением полномочий.

В ходе рейда в 2020 году инспектор решил «проучить» охотника, допустившего нарушения правил охоты. Пока никто не видел, сотрудник похитил с него ружье, снял магнитное крепление и фонарь с батареей. Ущерб оценили в 9 тысяч рублей.

Подсудимому назначили 4 года условно с испытательном сроком в 3 года по двум статьям – о превышении полномочий и краже.

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