Медучреждения Приморья огласили график на период праздничных выходных в марте

В период праздника вакцинация будет доступна. Фото: Олег УКЛАДОВ

Близится 8 марта, Международный женский день. Вместе с праздником близятся и длинные выходные. В пресс-службе правительства Приморья рассказали, как в эти дни будут работать медицинские учреждения.

Как поделились в министерстве здравоохранения Приморья, инфекционные кабинеты поликлиник и амбулаторные инфекционные центры будут работать без выходных.

АИЦ во Владивостоке, Артеме и Находке с 5 по 8 марта для взрослых приморцев будут работать в круглосуточном режиме. Детские отделения АИЦ во Владивостоке на Красного Знамени будут принимать пациентов 5 марта с 8:00 до 20:00, 6 и 7 марта с 9:00 до 18:00. На Бестужева график тот же, но 7 марта прием будет осуществляться с 9:00 до 15:00.

В поликлиниках Приморья 5 и 7 марта с 9:00 до 18:00 будут работать врачебные комиссии и усиленные дежурные службы. Также будет возможна выписка или продление листов нетрудоспособности, рецептов и сильнодействующих препаратов.

С субботы по воскресенье, с 5 по 7 марта, вакцинация от коронавируса будет доступна.

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