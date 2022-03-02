Выяснилось, есть ли сбои в программе субсидированных авиаперевозок по Дальнему Востоку в 2022 году

Запущены и работают три программы. Фото: Антон ПЕТЛИЦА

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков успокоил дальневосточников: по его словам, авиаперелеты идут по плану вне зависимости от геополитических обстоятельств. Слова министра приводит пресс-служба министерства:

- Все обязательства перед дальневосточниками будут выполнены.

Всего на субсидирование программ направили в 2022 году 16,6 миллиарда рублей. Отметим, что на авиаперелеты в центральную часть России действуют новые условия (по четыре билета в руки за год).

Запущены и работают три программы: Первая программа только для дальневосточников и обеспечивает доступные перелеты в Москву и Санкт-Петербург. В 2022 году на программу выделено 6,5 млрд рублей, будет перевезено уже более 600 тысяч пассажиров.

По второй льготные авиабилеты могут приобрести молодые люди до 23 лет, пенсионеры, инвалиды (в том числе не проживающие на ДВ).

Третья программа действует в рамках Единой Дальневосточной авиакомпании (Аврора). Возобновились рейсы в отдаленные уголки Дальнего Востока, в Приморье восстанавливаются полеты по маршрутам Советского времени.

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