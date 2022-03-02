Команда «Восточник» триумфально выступила на соревнованиях по тхэквондо во Владивостоке

Фото: АО «Восточный Порт»

Спортсмены юношеской команды «Восточник» по тхэквондо, представляющей АО «Восточный Порт», вернулись из Владивостока с наградами разного достоинства. С 26 по 28 февраля в дальневосточной столице состоялись сразу несколько значимых спортивных мероприятий. Отбор на VII Международные соревнования «Дети Азии», краевой турнир в зачет I этапа XI Летней спартакиады учащихся и первенство Приморского края по тхэквондо ВТФ. Соревнования собрали десятки перспективных и опытных спортсменов со всего края.

Как рассказал тренер «Восточника» Владимир Ким, на борцовский ковер-даянг Краевого дома физкультурника вышли четверо его подопечных. Большинство ребят имеет богатый опыт участия в соревнованиях не только регионального, всероссийского, но и международного уровня. Наставник отметил, что благодаря мастерству и воле к победе юные тхэквондисты «Восточного Порта» успешно выступили на всех турнирах в дальневосточной столице, завоевав шесть первых мест, три вторых и два третьих. Достойно, уверенно и с явным преимуществом смотрелся во время поединков один из лидеров команды Илья Альмакеев, спортивный характер и волю к победе продемонстрировала Ольга Ковальчук. Отличную подготовку показали на соревнованиях и другие участники команды из Врангеля.

Команда «Восточник» – неоднократный участник соревнований по тхэквондо всероссийского и мирового уровня. Всестороннюю поддержку юным единоборцам оказывает АО «Восточный Порт» и Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» в рамках реализации программы социального развития «Спорт». Цель программы – сделать любительский и профессиональный спорт доступным для каждого жителя микрорайона Врангель.

Фото: АО «Восточный Порт»

Отбор на VII Международные соревнования «Дети Азии»:

Виктория Русских – 63 кг – 1 место,

Илья Альмакеев – до 63 кг – 1 место,

Ольга Ковальчук – 55 кг – 2 место.

Краевой турнир в зачет I этапа XI Летней спартакиады учащихся:

Илья Альмакеев – 63 кг – 1 место,

Виктория Русских – 63 кг – 1 место,

Ольга Ковальчук – 52 кг – 2 место,

Виктория Русских – до 55 кг – 3 место,

Андрей Бондаренко – свыше 78 кг – 3 место.

Первенство Приморского края:

Илья Альмакеев – до 63 кг – 1 место,

Виктория Русских – 63 кг – 1 место,

Ольга Ковальчук – 52 кг – 2 место,

Андрей Бондаренко – свыше 78 кг – 3 место.

Фото: АО «Восточный Порт»

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