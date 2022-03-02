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Владивосток2 марта 2022 5:04

Краевой материнский капитал в Приморье увеличили на 10%

Теперь выплата достигла суммы, равной трети федерального маткапитала
Руслан НОВИКОВ
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Соцпомощь получили 2 487 семей.

Соцпомощь получили 2 487 семей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Приморья увеличили материнский капитал для семей с двумя детьми. Из бюджета края после рождения второго ребенка родители смогут получить на 10% больше, чем в прошлом году - 208 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Это 30% от размера общероссийского материнского капитала, уточнили специалисты. В прошлом году, напомним, региональная выплата после рождения второго ребенка составляла 192 тысячи рублей.

В бюджете Приморья в 2022 году зарезервировано больше 850 миллионов рублей на эту выплату (416 миллионов - в прошлом году). Всего соцпомощь получили 2 487 семей.

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