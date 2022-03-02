«Восточный Порт» поделился опытом совместной работы с ФТС в части интеграции электронных систем организаций

Фото: АО «Восточный Порт»

Специалисты АО «Восточный Порт» в течение 2021 года провели колоссальную работу по организации информационного взаимодействия между автоматизированной учетной системой терминала и единой автоматизированной информационной системой таможенных органов. Об этом в ходе заседания Рабочей группы международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, посвященного развитию информационных технологий, сообщила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Ирина Ольховская подчеркнула, что основная цель интеграции информационных систем Порта и ФТС – это сокращение времени всех операций по формированию склада и контейнерных поездов для клиентов на площадке Универсального производственно-перегрузочного комплекса (мультимодального хаба) АО «Восточный Порт».

– Мы достигли своевременного выполнения предписаний Федеральной таможенной службы (у нас с ней общее информационное пространство) и оперативного реагирования при пиковом увеличении объема перевалки. Это особенно важно при необходимости максимально быстро выгрузить большое контейнерное судно, сформировать складскую партию и сделать контейнерный поезд. Посредством доступа в электронный личный кабинет, разработанный нашими специалистами, клиенты, сотрудники Порта и таможенной службы имеют доступ ко всей необходимой информации, связанной с перевалкой контейнерных грузов.

Фото: АО «Восточный Порт»

По словам Ирины Ольховской, в минувшем феврале новая система взаимодействия автоматизированных была опробована на практике, показав отличный результат. В частности, удалось достичь не только доступности «информационного пространства», оперативности, но и максимальной прозрачности работы контейнерного терминала АО «Восточный Порт» для партнеров и клиентов.

– Важно отметить, что система информационного обмена работает не только в рабочие дни – это «онлайн 24/7». В рамках этого графика работает и сам терминал. Мы достигли максимально хорошего результата, но, вместе с тем, считаем, что есть еще возможности доработки для того, чтобы улучшить функционал новой системы, – резюмировала Ольховская.

В настоящее время на территории Универсального производственно-перегрузочного комплекса продолжается реализация проекта, в ходе которого ведется модернизация портовых мощностей и закупка современного перегрузочного оборудования для функционирования полноценного мощного контейнерного хаба. В конце 2021-го на терминале начала работу постоянная зона таможенного контроля, а с наступлением нового года был установлен и заработал мобильный инспекционно-досмотровый комплекс – сканирующая система для выборочного досмотра контейнерных грузов.

Фото: АО «Восточный Порт»

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