Прогулка в популярном месте Владивостока закончилась неожиданно из-за мужчины с хлыстом

Детали истории уточняются. Иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ужасающая картина развернулась в излюбленном месте владивостокцев – в парке Минного городка. Все произошло в понедельник, 13 июня. Никто не придал значения тому, почему мужчина восточной внешности ходит в округе с хлыстом: рядом находится конюшня. Каково же было удивление гостей парка, когда «аксессуар» стал настоящим оружием.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», некоторое время мужчина прогуливался. Видимо, примечал цель. В итоге он напал на прохожих, о чем рассказала редакции читательница.

– Я гуляла в парке с маленьким сыном и мамой, когда этот неадекват побежал в нашу сторону и начал на нас замахиваться хлыстом. Мы испугались и просто побежали. Потом услышали крики, обернувшись, поняли, что он напал на девчонок, которые занимались в конюшне с лошадьми, сначала стал хлыстать их, а после повалил одну из девушек на землю и стал душить.

Свидетельница добавила, что неадекватного парня остановил мужчина, выбежавший из конюшни. Он схватил палку и «огрел» безрассудного с хлыстом. Последний убежал в кусты.

Задержанный. Фото: Telegram-канал Newsfokino

Испуганная молодая мама говорит, что до сих пор не может прийти в себя. Поэтому попросила передать информацию в полицию. Женщина предполагает, что нападавший может быть под действием запрещенных веществ, иначе поступок человека, кидающегося на прохожих, объяснить крайне сложно.

Редакция обратилась в пресс-службу краевого управления МВД и ждет ответа.

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 15:00. По предварительным данным, пострадавшей оказалась несовершеннолетняя девушка с лошадью. Она занималась на огороженном манеже рядом с конюшней. Молодой человек восточной внешности решил погонять лошадь своим прутом, девушка сделала ему замечание. В ответ на него и парень и развязал драку. Нападавшего «скрутили» и принялись ждать полиции. Его дальнейшая судьба неизвестна.

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 16:35. Как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Владивостоку, полиция изучает информацию об инциденте. Сообщений не зарегистрировано. Полиция просит очевидцев происшествия обратиться в территориальный отдел полиции или по телефону 02, либо 102.

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