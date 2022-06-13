Прижали? Одной из самых дорогих яхт мира, пришвартованной во Владивостоке, сменили флаг

Впервые судно прибыло во Владивосток 31 марта. Архив КП. Фото: Вадим ПОПОВ

Санкционная яхта олигарха Алексея Мордашова Nord, ставшая одной из достопримечательностей Владивостока, сменила флаг Каймановых островов на российский триколор. Информацию подтверждают данные ресурса MarineTraffic, позволяющей следить за судами в реальном времени. За судном теперь закреплен отечественный флаг.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от очевидцев, День России яхта провела в Амурском заливе. 12 июня вокруг носа огромного корабля проплывали маленькие суда: проходила традиционная парусная регата.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что судно уплывает в Южную Корею, в порт Пусан: вероятно, чтобы избежать проблем со временным размещением зарубежных судов. При этом вскоре времени суперъяхта вернулась на прежнее место. В начале июня завершили перерегистрацию флага.

«Север» прибыл во Владивосток в конце марта с Сейшельских островов. Имущество Алексея Мордашова, главы компании «Северсталь», оказалось под санкциями, как и он сам. Судно решили перевезти в Россию. О том, что находится внутри одной из самых больших яхт – в материале «КП».

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