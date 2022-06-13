Специалисты Центра «Тигр» рассказали, как помочь животным, попавшим в беду в дикой природе

Оленята, попавшие в центр из-за людей. Фото: Telegram-канал МРОО Центр «Тигр»

Дружная команда из четырех оленят выпивает пять литров козьего молока в день, сообщили в Центре «Тигр». Нынешние воспитанники – жертвы весенних трагедий, которые оказались в домах людей. Не справившись с диким животным, жители Приморья отдали бедняг в центр. Специалисты организации решили объяснить, как лучше вести себя при встрече со зверем так, чтобы не навредить.

Дело в том, что в весенне-летний период у зверей в дикой природе увеличивается фертильность: все больше малышей появляются на свет. Люди, в свою очередь, намного чаще выбираются в леса.

Конечно, первая мысль, которая у нас возникает, когда мы видим малыша в одиночестве – маму убил хищник или браконьеры. Иногда, действительно, так и происходит. Но куда чаще родителя просто спугнули люди. В таких ситуациях оленухи отбегают, а малыши прячутся в траве, так как еще не могут передвигаться достаточно быстро. После исчезновения опасности родители возвращаются к своим детенышам.

Если принести малютку домой и выкормить/вылечить, то вернуть его в обратно дикую природу будет уже слишком опасно. Вот и приходится относить детенышей в зверинец или зоопарк, где они уже никогда не увидят свободы.

– Если животное не ранено, сразу оказывать помощь ему не нужно, – рассказывают в межрегиональной общественной организации Центр «Тигр».

А если очень хочется помочь диким животным, то можно сделать пожертвование организации. Деньги пойдут на обустройство вольеров и оплату работы специалистов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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