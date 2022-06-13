Оптическая аномалия, знаменующая приход циклона, взбудоражила приморцев

Приморцы заметили круги вокруг солнца. Иллюстрация из архива КП. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Находки, Фокино, Буденовки и других районов Приморского края стали свидетелями необычного природного явления. Гало — это оптический феномен, светящееся кольцо преимущественно вокруг солнца или луны. Однако иногда оно может появиться и вокруг других сильных источников света, например, уличных огней. «Комсомольская правда – Владивосток» не раз писала о гало, в последний раз приморцы встретились с ним на 9 мая.

Гало в Приморье. Фото: pogoda_25_region

Как правило, феномен считается признаком изменения погоды, как ранее поясняла «КП» редактор портала Примпогода Марина Парфенова. Гало видно, когда небо затянуто тонкими перистыми облаками, а они появляются первыми в череде фронтальной облачности. Смотреть на явление опасно: лучше делать это в солнцезащитных очках.

Сгустки облаков в Приморье могут быть частью циклона, с которым связаны сильные дожди в Китае. В Поднебесной пострадало более полутора миллионов человек всего за несколько дней. Из-за подтоплений и обильных осадков разрушено более двух с половиной тысяч домов и уничтожено почти сто тысяч гектаров посевов.

Зеленая точка – это Приморье на карте циклонов. Фото: earth.nullschool.net

При этом синоптики Примгидромета, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», в ближайшую неделю обещают теплую и сухую погоду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.