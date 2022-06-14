Во Владивостоке скончался гениальный педагог

Виктор Федорович Васютин. Фото: администрация Спасского муниципального района

В минувшие выходные скончался Виктор Федорович Васютин, известный в Приморье хореограф и педагог. Много лет он руководил уникальным Хореографическим училищем во Владивостоке, о смерти сообщили в местных Telegram-каналах.

Виктор Федорович – заслуженный работник культуры России, отличник народного образования и лауреат премий журнала «Балет» и Приморского комсомола, ветеран труда. Всего под руководством педагога в крае появились три школы хореографии.

Напомним, об основных этапах своей жизни Виктор Васютин рассказывал «Комсомолке». Стоит отметить, Хореографическое училище ныне под руководством краевых властей: в конце мая губернатор пообещал организовать в здании полноценный ремонт.

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