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Владивосток14 июня 2022 1:36

Приморцы могут отправиться волонтерами в Донбасс в составе отряда «Тигр»

Принять участие в гуманитарной миссии можно всем желающим с 18 лет
Ростислав САХАЛИНОВ
Гуманитарная помощь жителям Мариуполя. Из архива КП.

Гуманитарная помощь жителям Мариуполя. Из архива КП.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волонтерский отряд «Тигр», созданный для гуманитарной миссии на территории Украины, принимает любых желающих в своих ряды, заявил Юрий Бакуров, глава регионального Приморского отделения «Молодой гвардии».

Для участия нужно обратиться в организацию, однако участвовать в экспедиции смогут только 18-летние жители, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В ведомстве напомнили, что в крае ведется акция «Сила V в правде»: в поддержку российских военных можно повязать ленточку с триколором на инсталляции, установленной на главной площади города.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», все дети участников спецоперации могут отправиться в оздоровительные лагеря бесплатно.

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