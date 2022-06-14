Во Владивостоке начальник отдела лицензирования попался на взятке от бизнесмена

Во Владивостоке начальник отдела лицензирования попался на взятке. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Стражи порядка вывели на чистую воду местного предпринимателя и работника контрольного отдела, который должен был проверить его бизнес. За взятку последний гарантировал составить акт без нарушений.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, еще в сентябре 2018 года житель Владивостока решил подкупить начальника контрольного отдела департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края. Мужчина хотел, чтобы госслужащий дал положительное заключение после внеплановой проверки его бизнеса по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов.

Встреча состоялась в районе Корабельной набережной, где работник лицензионного отдела получил 100 тысяч рублей. Когда об этом узнали стражи порядка, то обоих мужчин задержали.

На торговца металлом завели уголовное дело о дачи взятки должностному лицу. Сейчас материалы расследования направили в суд Ленинского района Владивостока, который и вынесет ему приговор.

Дело в отношении начальника, который получил взятку, выделено в отдельное производство. Следствие по нему еще продолжается.

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