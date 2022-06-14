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Владивосток14 июня 2022 3:21

Во Владивостоке начальник отдела лицензирования попался на взятке от бизнесмена

За деньги он обещал не замечать нарушения во время проверки
Марк КАПУСТИН
Во Владивостоке начальник отдела лицензирования попался на взятке.

Во Владивостоке начальник отдела лицензирования попался на взятке.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Стражи порядка вывели на чистую воду местного предпринимателя и работника контрольного отдела, который должен был проверить его бизнес. За взятку последний гарантировал составить акт без нарушений.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, еще в сентябре 2018 года житель Владивостока решил подкупить начальника контрольного отдела департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края. Мужчина хотел, чтобы госслужащий дал положительное заключение после внеплановой проверки его бизнеса по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов.

Встреча состоялась в районе Корабельной набережной, где работник лицензионного отдела получил 100 тысяч рублей. Когда об этом узнали стражи порядка, то обоих мужчин задержали.

На торговца металлом завели уголовное дело о дачи взятки должностному лицу. Сейчас материалы расследования направили в суд Ленинского района Владивостока, который и вынесет ему приговор.

Дело в отношении начальника, который получил взятку, выделено в отдельное производство. Следствие по нему еще продолжается.

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