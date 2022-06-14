Скандалистки из Приморья, отличившиеся отвратительным поступком, просят денег в сети

Возможно деньги нужны на новую квартиру. Фото: Артем КИЛЬКИН

В День России приморцев возмутила выходка двух девушек. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», юные особы устроили погром в съемной квартире в столице Приморья. Соседи сообщили, что в тот же день нарушительниц увезла патрульно-постовая служба. А сами девушки 12 июня поделились в сети фото собранных чемоданов и подписью «ВОТ И ПОВЕСЕЛИЛИСЬ». Также они просят одолжить им 30 000 рублей, вероятно, деньги нужны на съем нового жилья.

Фотографии из социальных сетей.

Напомним, скандалистки выбрасывали мебель (вероятнее всего, чужую) прямо на бордюр под окнами и снимали все это на видео. Возможно, такими выходками они хотели привлечь к себе внимание общественности. Так и вышло, однако их слава носит исключительно негативный окрас.

Из окон вылетел вентилятор, небольшая стиральная машинка, утюг и телевизор. Диванные подушки тоже улетели на улицу, а остальную часть дивана ждала «казнь» от рук дебоширок.

Редакция обратилась в пресс-службу регионального МВД, чтобы узнать судьбу девушек. В органах готовят ответ.

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