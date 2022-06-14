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Владивосток14 июня 2022 5:14

Спрятавшему тела убитых товарищей в погребе жителю Приморья вынесли приговор

На двойное убийство он пошел во время ссоры
Марк КАПУСТИН
Убивший двух товарищей житель Приморья получил длительный срок.

Убивший двух товарищей житель Приморья получил длительный срок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес обвинительный приговор жителю Артема. Мужчину обвинили в убийстве двух знакомых.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, в апреле 2017 года во время посиделок в частном доме между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый решил расправиться с приятелями и нанес им множественные удары ножом в шею.

Затем он решил замести следы и спрятал тела в погребе. Но уйти от ответственности ему не удалось, так как оперативники вскоре его задержали. Следователи завели уголовное дело, а присяжные признали мужчину виновным.

Во время заседания суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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