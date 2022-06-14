Спрятавшему тела убитых товарищей в погребе жителю Приморья вынесли приговор

Убивший двух товарищей житель Приморья получил длительный срок.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес обвинительный приговор жителю Артема. Мужчину обвинили в убийстве двух знакомых.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, в апреле 2017 года во время посиделок в частном доме между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый решил расправиться с приятелями и нанес им множественные удары ножом в шею.
Затем он решил замести следы и спрятал тела в погребе. Но уйти от ответственности ему не удалось, так как оперативники вскоре его задержали. Следователи завели уголовное дело, а присяжные признали мужчину виновным.
Во время заседания суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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